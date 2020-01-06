Adıyaman Belediyesinden köy okuluna hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinden köy okuluna hediye - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinden köy okuluna hediye

6 saat önce

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren toplumsal gelişim merkezi gönüllüleri, Ormaniçi Köyü ilkokulunda okuyan öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Adıyaman Belediyesinden köy okuluna hediye, System.String[]

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren toplumsal gelişim merkezi gönüllüleri, Ormaniçi Köyü ilkokulunda okuyan öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.


Engellilerden yaşlılara, öğrencilerden yardıma muhtaç vatandaşlara kadar her kesime ulaşarak ihtiyaçlarını karşılayan Adıyaman Belediyesi, desteklerini köy okullarında okuyan öğrencilere kadar ulaştırıyor. Sürdürdüğü başarılı çalışmalardan dolayı büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) gönüllüleri, son olarak Ormaniçi Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Yaptıkları el emeği atkı, bere ve eldivenleri ve Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtan gönüllüler, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet edip, okulun ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.


Ziyaret sonunda Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemelerini ve diğer hediyeleri öğrencilere dağıtan gönüllüleri köylerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve gönüllülere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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