Adıyaman Belediyesinden peyzaj çalışmaları - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni valilik kavşağında peyzaj düzenlemesi yapıp, mevsimsel çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazlı açıklamaya göre, sonbaharla birlikte yeşil alanlarda mevsimsel bakım ve çiçeklendirme çalışmalarını arttıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki yeni valilik kavşağının peyzajını yapıp, mevsimsel çiçek dikti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birçok noktada sürdürdükleri bakım ve çiçeklendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, yağışlar başlayana kadar bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.