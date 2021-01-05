Adıyaman Belediyesinden rastgele moloz dökenlere ceza uyarısı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde rastgele moloz dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezinde rastgele moloz dökümünün önüne geçmek için katı tedbirler alınmaya başlandı.

Yetkililer, şehir merkezinde birçok noktaya rastgele dökülen molozların oluşturduğu kötü görüntünün önüne geçmek için ilk olarak yeni moloz döküm alanını belirlediklerini ifade ederek, "Moloz döküm alanımız değişti. Aldığımız yeni karara göre yeni moloz döküm alanımız Sitilce mevkisindeki eski çöp alanı olarak belirlendi. Bu alanının dışında herhangi bir yere moloz dökmek kesinlikle yasaktır. Molozları bu alanın dışındaki yerlere dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekleyerek, rastgele moloz dökenleri belediyemize 153 çağrı merkezimiz yoluyla şikayet etmelerini rica ediyoruz." açıklamasında bulundu.