Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek indirmek için
yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna çare bulmak amacıyla
gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Şehir merkezindeki araç parklarından kaynaklanan sorunları azaltmak için eski
otogarın olduğu alanı geçici süreliğine otopark olarak düzenleyip, günlüğü 1 liradan halkın
hizmetine açan Adıyaman Belediyesi'nin bu uygulaması araç sahipleri tarafından
memnuniyetle karşılandı.
Araç sahipleri yeni uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere
teşekkür etti.