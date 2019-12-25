Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek indirmek için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek indirmek için

yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna çare bulmak amacıyla

gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.


Şehir merkezindeki araç parklarından kaynaklanan sorunları azaltmak için eski

otogarın olduğu alanı geçici süreliğine otopark olarak düzenleyip, günlüğü 1 liradan halkın

hizmetine açan Adıyaman Belediyesi'nin bu uygulaması araç sahipleri tarafından

memnuniyetle karşılandı.


Araç sahipleri yeni uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere

teşekkür etti.

Adıyaman, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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