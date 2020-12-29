Adıyaman Belediyesinden uzaktan eğitime 2 bin 300 tablet desteği - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinden uzaktan eğitime 2 bin 300 tablet desteği

29.12.2020 12:21
Adıyaman Belediyesinden uzaktan eğitime 2 bin 300 tablet desteği, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 2 bin 300 tablet bağışından bulundu.

Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 2 bin 300 tablet bağışından bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından alınan 2 bin 300 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından Vali Mahmut Çuhadar'a teslim edildi.

Valilik makamında düzenlenen tablet teslim töreninde konuşan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak eğitime 2 bin 300 tabletle katkı sunduklarını belirtti.

Belediye Meclisinden 2 milyon liralık bir bütçe ayırarak 2 bin 300 tablet aldıklarını ifade eden Kılınç, "Bugün aldığımız tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Sayın Valimize teslim edeceğiz. Öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitime katkılarından dolayı Kılınç'a teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu üzere yaklaşık bir yıldan beri öğrencilerimize EBA bilişim ağı üzerinden evlerinden ve uzaktan eğitim veriliyor. Bundan dolayı ciddi bir tablet açığı doğdu. Bununla ilgili bize çok fazla talep geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar ilimize yaklaşık 11 bin tablet tahsisi yapıldı. Bunun 3 bin 500 adeti öğrencilerimize dağıtıldı. Bugün de Adıyaman Belediyemiz tarafından öğrencilerimize dağıtılmak üzere valiliğimize 2 bin 300 adet tablet bağışı yapıldı. Bunlara ilave olarak hayırseverlerimiz tarafından alınan 800 tabletin de öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştirdik."

Konuşmaların ardından Kılınç, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Adıyaman Belediyesi tarafından alınan 2 bin 300 tableti Vali Mahmut Çuhadar'a takdim etti.

Süleyman Kılınç, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesinden uzaktan eğitime 2 bin 300 tablet desteği - Son Dakika


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