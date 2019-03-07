Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyespor 1955 Batman Belediyespor'u Ağırlayacak

Adıyaman Belediyespor 1955 Batman Belediyespor'u Ağırlayacak

1 saat önce

Hentbol Süper Ligi'nin 18. haftasında kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden 1955 Batman Belediyeyi ağırlayacak olan Adıyaman Belediyespor maç saatini beklemeye başladı.

Adıyaman Belediyespor 1955 Batman Belediyespor'u Ağırlayacak, System.String[]
Hentbol Süper Ligi'nin 18. haftasında kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden 1955 Batman Belediyeyi ağırlayacak olan Adıyaman Belediyespor maç saatini beklemeye başladı.

Adıyaman Belediyespor, Hentbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ligin güçlü ekiplerinden 1955 Batman Belediyespor'u kendi evinde ağırlayacak.

Adıyaman Belediyesinin Karapınar'daki Spor Kompleksinde 10 Mart Pazar günü oynanacak maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyespor da kulüp yönetimi saat 17.00'deki maça tüm taraftarı davet etti.

Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı oynayacaklarını söyleyen ve bu önemli maçta taraftar desteğini yanlarında görmek istediklerini belirten Kulüp Başkanı Aykut Dündar, "Ligde aldığımız galibiyetlerle üst sıralara yerleştik. Bu moralle Pazar günü kendi evimizde ligimizin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan 1955 Batman Belediyespor ile karşılaşacağız. Hedefimiz, güçlü rakibimiz karşısından da galibiyetle ayrılmak. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. Taraftarımızı bu önemli maçta da yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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