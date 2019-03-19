Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediyespor Emin Adımlarla İlerliyor

Adıyaman Belediyespor Emin Adımlarla İlerliyor

34 dakika önce

Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig'de kendi evinde ağırladığı İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübünü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Adıyaman Belediyespor Emin Adımlarla İlerliyor, System.String[]
Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig'de kendi evinde ağırladığı İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübünü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübünü 3-2 mağlup ederek 3. Sıradaki yerini korudu. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında oynanan ve taraftarların ilgi gösterdiği maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Mustafa Şaşmaz'ın golleriyle maçtan galip ayrılmasını bildi.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan ve Süper Lig'in ilk maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Sezgin, galibiyeti tüm taraftarlarına ve kendilerine her zaman destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya armağan ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Adıyaman, Güncel
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