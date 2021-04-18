Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi

18.04.2021 17:03
Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi, System.String[]

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularından 18 yaşındaki İlhan Çetinkaya U21 Milli Takımına davet edildi.

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularından 18 yaşındaki İlhan Çetinkaya U21 Milli Takımına davet edildi.

Yapılan davet üzerine mutluluğunu Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile paylaşan başarılı sporcu, ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Adıyaman'ımızı ve kulübümü ay-yıldızlı forma altında en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Adıyaman Belediyespor bünyesindeki bir sporcunun Milli Takıma davet edilmesinin kendilerini de çok mutlu ettiği söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, genç sporcuya başarılar diledi. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi
Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi - Son Dakika


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