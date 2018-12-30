Adıyaman Besni'de 2,5 Ton Antep Fıstığı Çalan 3 Kişi Gözaltına Alındı
29 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 2,5 ton Antep fıstığı çalan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde, 2,5 ton Antep
fıstığı çalan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Bocuk ve Toklu köylerindeki 5 ayrı depodan 2,5 ton Antep fıstığı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık olayını S.Ö., R.A. ve M.K.'nın yaptığını belirledi. Ekipler şüphelileri evlerine yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:17 Kaynak: DHA
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