ADIYAMAN Besni'de bir cadde ve pazar kapatıldı - Son Dakika

Besni'de bir cadde ve pazar kapatıldı

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, koronavirüs nedeniyle Atatürk Caddesi ve kapalı şire pazarı bir hafta kapatıldı.

Besni Hıfsızıhha Kurulu, Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüsü nedeniyle Atatürk Caddesinde yaklaşık 250 esnafın işyerlerini ve kapalı şire pazarını bir hafta geçici olarak kapatma kararı aldı. Karar doğrultusunda eczane ve fırın gibi işletmelerin açık kalacağı caddede, diğer işletmelere izin verilmeyecek. Öte yandan ilçe genelinde sokağa maskesiz çıkanlara ise cezai işlem uygulanacak.