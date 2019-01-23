Adıyaman Besni'de Gümüş Ustası Çırak Bulamıyor

Besni'de gümüş ustası çırak bulamıyorAdıyaman'ın Besni ilçesinde, gümüş ustalığı yapan Mustafa Taşçı(47), teknolojiye direndiklerini ve çırak bulamadıklarını söyledi.

Besni'de gümüş ustası çırak bulamıyor



Adıyaman'ın Besni ilçesinde, gümüş ustalığı yapan Mustafa Taşçı(47), teknolojiye direndiklerini ve çırak bulamadıklarını söyledi.



10 yaşında babasının yanında mesleğe başlayan Mustafa Taşçı, el emeğiyle yaptıkları işlemeleri şimdilerde ise makinelerin yaptığını ve çıkarak bulamadıkları söyleyerek teknoloji ve tarihe direndiklerini belirtti.



Bilgisayar çıkmasıyla teknolojiye direndiklerini belirten Gümüş ustası Mustafa Taşçı,Babam 10 yaşındayken 1947 yılında günün getirmiş olduğu zorluklar çerçevesinde abisi ölünce babam mesleği devam ettiriyor. Yıllar içerisinde eski Besni'den şimdiki Besni'ye göç olduktan sonra imalatçılığı devam ettiriyor. Zamanında on tane imalatçı esnaf varmış. Adıyaman'daki esnaflar bile bizim malzemelerimizi kullanmak için Besni'ye gelirlermiş. 1947 yılından beri babamın maliyeye kaydı vardı ve emekli oldu. Şimdi bu işi burada ben yürütüyorum. Artık bu meslekte çırak olacağını zannetmiyorum. Günün getirdiği bilgisayar teknolojilerine ağırlık veriyor. Bizim işte de öyle, biz 3 veya 4 saatte bir tane yüzük yapabiliyoruz, ama adam bin tane yüzüğü bir saatte yapıyor. Her işte olduğu gibi bizim işte teknolojiye yenik düştü dedi.



Çırak bulamadıklarını belirten Taşçı,Gerçekten bizim meslekte çırak yetişmez artık. Teknolojik tezgahlar çıkmış, tezgahları komutlar girerek bilgisayar üzerine bizim bir günde iki günde uğraşıp didindiğimizi, seriye bağlayaraktan saatte bir taneyi tıkır tıkır dökebiliyorlar ve sıfır hatayla, el işçiliği gibide değil şeklinde konuştu.

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