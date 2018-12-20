Adıyaman Besni'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Alev Aldı: 2 Yaralı
7 saat önce
Besni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralıAdıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı.
Besni
'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı Adıyaman
'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Besni Yenikent
Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Suna yönetimindeki 27 HE 506 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı. Kazada araç sürücüsü Cem Suna ve yanında bulunan Osman Karaca yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları çıkararak yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.İlk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:50 Kaynak: DHA
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