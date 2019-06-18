Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı
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ADIYAMAN Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazıAdıyaman'ın Besni ilçesinde Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haci Reşit Camisi'nde ilçe Müftü Vekili Abdulhalim Alphan tarafından tafaından kalabalığa gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
ADIYAMAN Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
Adıyaman, Besni, Muhammed Mursi, Güncel
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