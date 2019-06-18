ADIYAMAN Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı
2 saat önce
Besni'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazıAdıyaman'ın Besni ilçesinde Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Besni
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
'de, Mursi içi gıyabi cenaze namazı Adıyaman
'ın Besni ilçesinde Mısır
'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haci Reşit Camisi'nde ilçe Müftü
Vekili Abdulhalim Alphan tarafından tafaından kalabalığa gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
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