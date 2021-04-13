ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR - Son Dakika

ADIYAMAN'nın Besni ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak, sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Görevliler ve polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarıda bulundu.

Besni'de çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada sıra beklerken uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.