Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1 - Son Dakika

Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1

6 saat önce

Besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1.

ADIYAMAN- Besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1

Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1

Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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