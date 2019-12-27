Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1 - Son Dakika

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Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1
6 saat önce
Besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
ADIYAMAN- Besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1
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