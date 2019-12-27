Adıyaman-besni'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1 - Son Dakika

ADIYAMAN- Besni 'de yağmur nedeniyle çöken 4 katlı binada ekiplerin çalışması devam ediyor-1

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Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak