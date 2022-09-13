Ameliyatta dikiş atmak isteyen doktor, 67 denemenin sonunda sağlam ipi buldu! İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Ameliyatta dikiş atmak isteyen doktor, 67 denemenin sonunda sağlam ipi buldu! İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

13.09.2022 11:31

Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde ameliyat esnasında bir doktorun dikiş atmak için eline aldığı iplerin çürük olduğunu gösteren bir video paylaşıldı. Doktorun 68. denemede sağlam ipe ulaştığı iddia edilirken, Adıyaman Sağlık Müdürlüğü konu hakkında açıklama yaptı. Metinde "Farklı firmalara ait çeşitli ipliklerle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili inceleme devam etmekte olup bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde bir ameliyat sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Görüntülerde doktorun apandist ameliyatında dikiş atmak için kullanacağı iplerin çürük çıktığı anlar yer aldı.

68. DENEME DE SAĞLAM İP BULUNDU

Doktorun sağlam ipe 68. denemede ulaştığı belirtilirken konu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayrıca doktorun olayla ilgili tutanak tuttuğu iddia edildi.

''İPLİKLERLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMADI''

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, ameliyat iplerinin çürük olduğu yönündeki iddiaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde, "Adıyaman Besni Devlet Hastanesinde apandisit ameliyatına alınan hastaya dikiş atılmak için kullanacak iplerin çürük çıkması sonucu, görevli doktor tutanak tuttu" yönünde iddianın yer aldığı hatırlatıldı.

Ameliyathanede 68. deneme de sağlam ip çıktı iddiasına soruşturma başlatıldı

İddialar üzerine başhekimlik tarafından inceleme başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanına, sosyal medyada dolaşan iddialar ve video sorulmuş, bunun üzerine haberlerde bahsi geçen tutanak, ilgili cerrah tarafından başhekimliğimize iletilmiştir. Hastamız başarılı geçen ameliyatın ardından herhangi bir komplikasyon olmaksızın taburcu edilmiştir. Ameliyathanede mevcut farklı firmalara ait çeşitli ipliklerle ilgili ne hastanemizde ne ilimizde ne de Türkiye genelindeki diğer hastanelerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmekte olup ayrıca bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiştir."

YORUMLAR
500
Adıyaman'da ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasına inceleme Adıyaman'da ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasına inceleme Mustafa Adıgüzel: Ameliyat Masasında Adi Tıbbi Malzemelere Mecbur Bırakılan O Hasta, Aslında Merkez Bankası'ndan Kaçırılan 128 Milyar Doların... Mustafa Adıgüzel: Ameliyat Masasında Adi Tıbbi Malzemelere Mecbur Bırakılan O Hasta, Aslında Merkez Bankası'ndan Kaçırılan 128 Milyar Doların...
Kaynak: AA

Ameliyat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ameliyatta dikiş atmak isteyen doktor, 67 denemenin sonunda sağlam ipi buldu! İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
11:20 Bakan Varank, Twitter hesabından 2002 ile 2021 yıllarında beyaz eşya satış adetlerini yayınladı! Muhalifler çılgına döndü
11:18 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor
11:15 Mehmet Dinçerler-Hadise evliliğinde kafa karıştıran bir hamle daha: Dinçerler, "barıştılar" tepkileri gelince paylaşımını sildi
11:11 Tenzili rütbeyi gururuna yediremedi! İlkokulda dansözlü eğlence düzenleyen okul müdürü sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı
10:55 Aldatıldığını düşünen adam, eşini öldürüp "Gururlu hissediyor" yazmıştı! Asıl ihanet edenin kendisi olduğu ortaya çıktı
10:56 Ormanda ağaç kesildiği iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
10:51 Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 12:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ameliyatta dikiş atmak isteyen doktor, 67 denemenin sonunda sağlam ipi buldu! İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement