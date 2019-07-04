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ADIYAMAN Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatı

6 dakika önce

Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapılan 'Hastane Afet Planı' kapsamında tatbikat yapıldı.

ADIYAMAN Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatı, System.String[]
Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapılan 'Hastane Afet Planı' kapsamında tatbikat yapıldı.
Öğleden sonra Besni Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikata Başhekim Vekili Halil İnanç, Sivil Savunma amiri Vakkas Öztürk, UMKE, 112 görevlileri ile personeller katıldı. Tatbikatta senaryo gereği binada mahsur kalan hastalar kurtarılırken, çatıda çıkan yangın da ekipler tarafından söndürüldü.
Hastane başhekim vekili Halil İnanç, olası durumlara karşı hazır olmak adına tatbikatları periyodik olarak yaptıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Besni, Güncel
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