Son Dakika Haberleri: Adıyaman Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Adıyaman Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

25 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçelerde dün gece başlayan kar yağışı etkini arttırarak devam etti. Besni ve Çelikhan beyaz örtüye bürüye bürünürken ilçelerde kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar ulaştı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçelerde cadde ve sokaklarda ilerleyen araçlar kar nedeniyle zorlandı. Polisler sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: DHA

Çelikhan, Adıyaman, Besni, Güncel
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