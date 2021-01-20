Adıyaman beyaza büründü - Son Dakika

Adıyaman beyaza büründü
20.01.2021 12:21
Adıyaman beyaza büründü Adıyaman'da yağan kar sonrasında beyaza bürünen kent dron ile havadan görüntülendi.
Adıyaman beyaza büründü
ADIYAMAN - Adıyaman'da yağan kar sonrasında beyaza bürünen kent dron ile havadan görüntülendi.
Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve içinde barındırdığı tarihi yapılarıyla adete açık hava müzesi olan Adıyaman, kar yağınca başka güzel. Beyaza bürünen kent görüntüsüyle kendisine hayran bıraktı.
Havadan dron ile görüntülenen Adıyaman Kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kar kalınlığı kırsal kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinin yanı sıra tarlalar beyaza büründü.
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