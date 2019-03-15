Adıyaman Bilal Erdoğan, Adıyaman'da Kılınan Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri ile cuma namazı çıkışında Yeni Zelanda'da camilerde yapılan silahlı saldırılarda yaşamını yitirenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri ile cuma namazı çıkışında Yeni Zelanda'da camilerde yapılan silahlı saldırılarda yaşamını yitirenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı.



Sabah saatlerinde açılış ve konferans için Adıyaman'a gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'a Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü eşlik etti.



Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'da camilerde namaz kılanlara yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cami çıkışında TÜGVA üyeleri ve STK temsilcileri 8 Mart'ta İstanbul'da yapılan yürüyüşte ezana yapılan saygısızlığı ve sabah saatlerinde Yeni Zelanda'da camide namaz kılanlara yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.



Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan TÜGVA Adıyaman Şube Temsilcisi İdris Toprak şunları söyledi:



"Ezan göğün ve yerin yegane hükümdarı olan Allah'ın bu hükümdarlığın yeryüzünde ve gökyüzünde günde 5 defa ilan edilmesinin adıdır. Ezan yani bu muhatabı olan insana her türlü günlük meşgalenin en yoğun olduğu anlarda okunarak bu meşgalenin yeryüzünde ve gökyüzünün rabbi olan Allah'a ve onun dinine ne kadar uyduğunu tefekküre zorlayan bir çağrıdır. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan'ın özgürlük türküsü, ezan bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kata kabul edilebilir değildir. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz."



Yapılan açıklamanın ardından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı. Yapılan açılışın ardından Bilal Erdoğan, konferansa katılmak üzere Türkiye Petrolleri'ne geçti.

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