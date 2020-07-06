ADIYAMAN Boğulan amca çocukları toprağa verildi - Son Dakika

Boğulan amca çocukları toprağa verildi

ADIYAMAN'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine ailesiyle çalışmaya giden ve sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Tarım işçisi olarak Sivas'a giden iki aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı aramada 2 çocuğu düştükleri sulama kanalında buldu. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Devran ve Ramazan Konaç, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Devran ve Ramazan Konaç'ın cesedi, ailelerinin isteğiyle aynı tabuta konularak defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a getirildi. Kuzenler ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Yeni Mezarlık' ta toprağa verildi.