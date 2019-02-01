Adıyaman Bozuk Para Çalarken Güvenlik Kameralarına Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı
14 dakika önce
Adıyaman'da, girdikleri işyerindeki çekmeceden bozuk paraları çalıp kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından kimliklerini belirleyen polis tarafından yakalandı.
Adıyaman
'da, girdikleri işyerindeki çekmeceden bozuk paraları çalıp kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından kimliklerini belirleyen polis tarafından yakalandı.
Olay, dün gece Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün satan H.C., sabah geldiği işyerinin kapısının açık olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde işyerine 3 kişinin girdiğini ve çekmecedeki bozuk paraları alarak kaçtığını belirledi. Kamera kayıtlarında hırsızlığı yapanların A.Ö., A.D. ve M.A.D. olduğunu belirleyen polis, 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına alarak sorgulamaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:06 Kaynak: DHA
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