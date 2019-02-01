Son Dakika Haberleri: Adıyaman Bozuk Para Çalarken Güvenlik Kameralarına Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman Bozuk Para Çalarken Güvenlik Kameralarına Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

14 dakika önce

Adıyaman'da, girdikleri işyerindeki çekmeceden bozuk paraları çalıp kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından kimliklerini belirleyen polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'da, girdikleri işyerindeki çekmeceden bozuk paraları çalıp kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından kimliklerini belirleyen polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün satan H.C., sabah geldiği işyerinin kapısının açık olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde işyerine 3 kişinin girdiğini ve çekmecedeki bozuk paraları alarak kaçtığını belirledi. Kamera kayıtlarında hırsızlığı yapanların A.Ö., A.D. ve M.A.D. olduğunu belirleyen polis, 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:06 Kaynak: DHA

Sabah, Polis, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Bozuk Para Çalarken Güvenlik Kameralarına Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]