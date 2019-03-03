Son Dakika Haberleri: Adıyaman Çaldığı Motosikleti Benzini Bitince Bırakıp Kaçtı

Adıyaman Çaldığı Motosikleti Benzini Bitince Bırakıp Kaçtı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir kişinin çaldığı motosikleti benzini bitince bırakıp kaçma anı güvenlik kameralarına tarafından görüntülendi.

Adıyaman'da, bir kişinin çaldığı motosikleti benzini bitince bırakıp kaçma anı güvenlik kameralarına tarafından görüntülendi.

Olay, geçen hafta pazar günü Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Canpekmez'e ait 63 YZ 159 plakalı motosiklet evinin önünde park halinde iken kimliği çalındı. Çalınan motosikleti arayan polise, bugün Bahçecik Mahallesi'nde bir marketin önünde uzun zamandır park halindeki bir motosikletin bulunduğu bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis, motosikletin çalıntı olarak arandığını tespit etti. Marketin güvenlik kameralarına inceleyen ekipler, Canpekmez'e ait motosikletin çalan kişi tarafından benzini bitince bıraktığını belirledi. Polis parmak izi araştırması yaptığı motosikleti detaylı inceleme için otoparka götürürken, görüntülerde eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

Polis, Bahçecik, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı

Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Çaldığı Motosikleti Benzini Bitince Bırakıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]