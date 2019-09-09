Adıyaman çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

Adıyaman'da bir evin önünden çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.

Öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde kapıları açık terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Ekipler yaptığı araştırmada otomobilin gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde çalındığını belirledi. Otomobil, sahibine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.