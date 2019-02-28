Son Dakika Haberleri: Adıyaman Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada

Adıyaman Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

Camiden musluk hırsızlığı kameradaADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Camiden musluk hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:38 Kaynak: DHA

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