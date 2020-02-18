Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

11 dakika önce

Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldıADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.

Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta ilçede etkili olan fırtına ve kar yağışı Arıkonak köyündeki caminin metal minaresinin devrilmesine neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşan ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak köyüne giren ekipler caminin üstüne yıkılan minareyi kısa süren çalışmayla kaldırdı.

Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

Arıkonak, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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