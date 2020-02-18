Son Dakika › Güncel › Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı - Son Dakika
Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı
11 dakika önce
Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldıADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta ilçede etkili olan fırtına ve kar yağışı Arıkonak köyündeki caminin metal minaresinin devrilmesine neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşan ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak köyüne giren ekipler caminin üstüne yıkılan minareyi kısa süren çalışmayla kaldırdı.
Son Dakika Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında tüm sanıklar beraat etti Son Dakika: Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklama: İyi günde olsunlar 6 yıl sonra PKK'dan kaçıp gelen oğluna ilk sözleri, büyük takdir topladı: Türk adaletine güven