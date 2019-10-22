Son Dakika Haberleri: Adıyaman çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
Son Dakika Güncel Adıyaman çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Adıyaman çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

1 saat önce

Adıyaman Çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildiÇatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildiAdıyaman Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma...

Adıyaman Çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Adıyaman Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma olduğunu belirledi. Tahliye edilen bina, zabıta tarafından mühürlendi.

Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait, Suriyeli sığınmacıların kaldığı 4 katlı binadan sesler gelmeye başladı. Bina sakinleri dışarı çıktığında yapıda çatlaklar ve zeminde toprak kayması olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olduğunu söyleyerek tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine binada oturan Suriyeli aileler eşyalarını alarak binayı tahliye etti. Aileler yakınlarının evlerine giderken, bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Adıyaman çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Adıyaman, Zabıta, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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