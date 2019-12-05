Adıyaman çelikhan'a yılın ilk karı yağdı
6 saat önce
Çelikhan'a yılın ilk karı yağdıAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.
Çelikhan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Çocukların kar topu oynadığı ilçede yolların kapanmaması için ekipler seferber olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi.
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