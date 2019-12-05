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Adıyaman çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Çelikhan'a yılın ilk karı yağdıAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Çelikhan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Çocukların kar topu oynadığı ilçede yolların kapanmaması için ekipler seferber olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi.

Adıyaman çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

Adıyaman, Çelikhan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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