Adıyaman çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Çelikhan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Çocukların kar topu oynadığı ilçede yolların kapanmaması için ekipler seferber olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi.