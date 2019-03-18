Adıyaman Çelikhan'da, Çanakkale Şehitleri Anıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferinin 104'ncü yıl dönümü için tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferinin 104'ncü yıl dönümü için tören düzenlendi. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, '18 Mart Çanakkale şehitleri anma deniz zaferinin 104'ncü yıl dönümü kutlamasında şehitlerimizi saygıyla andık. Türk Milletinin düşmana karşı vermiş olduğu çetin mücadelenin sonunda istiklal savaşının kazanılmasına giden yolda canını feda eden Aziz Şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyoruzö dedi.Törene Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Garnizon Komutanı Recep Duran, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, Siyasi Parti Başkanları ve Şehit aileleri katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi

Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti