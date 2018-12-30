Son Dakika Haberleri: Adıyaman Çelikhan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman Çelikhan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

6 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman Çelikhan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri ve yayalar yolda ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki kar yoğunluğunu temizlemek için çalışmalara başladı. İlçeye bağlı köy ve meraların kapanan yolları ise Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla açılmaya çalışılıyor.

Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan- Malatya kara yollarında da ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için tuzlama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:39 Kaynak: DHA

Adıyaman, Çelikhan, Güncel
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