Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı
1 saat önce
Çelikhan'da kar yağışıAdıyaman'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Çelikhan'da kar yağışı
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı günlük yaşamda aksaklıklara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:37 Kaynak: DHA
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