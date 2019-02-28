Son Dakika Haberleri: Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı

Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı

1 saat önce

Çelikhan'da kar yağışıAdıyaman'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Çelikhan'da kar yağışı

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı günlük yaşamda aksaklıklara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:37 Kaynak: DHA

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