Son Dakika Haberleri: Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı

Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı

1 saat önce

Çelikhan'da kar yağışıAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

Çelikhan'da kar yağışı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

İlçede etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrası küçük çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynayarak eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

Adıyaman, Çelikhan, Kar, Güncel
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