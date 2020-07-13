ADIYAMAN Çelikhan'da kaza 3 yaralı - Son Dakika

Çelikhan'da kaza: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen Harun Gültekin yönetimindeki otomobil ile karşı yönden giden Murat Çavuş idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Harun Gültekin ve otomobilde bulunan Asiye Gültekin ile diğer otomobilin sürücüsü Murat Çavuş yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.