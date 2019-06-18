Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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ADIYAMAN Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

37 dakika önce

Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıAdıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gyabi cenaze namazı kılındı.

Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gyabi cenaze namazı kılındı.
Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Ulu Cami avlusunda İlçe Müftüsü Osman Düger tarafından gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası kalabalık, Mursi için hep birlikte dua etti.
ADIYAMAN Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
Adıyaman, Çelikhan, Muhammed Mursi, Güncel
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