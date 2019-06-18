ADIYAMAN Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
37 dakika önce
Çelikhan'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıAdıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gyabi cenaze namazı kılındı.
Çelikhan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
'da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı Adıyaman
'ın Çelikhan İlçesinde Mısır
eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gyabi cenaze namazı kılındı.
Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Ulu Cami avlusunda İlçe Müftüsü Osman Düger tarafından gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası kalabalık, Mursi için hep birlikte dua etti.
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