Son Dakika Haberleri: Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü
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Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

6 saat önce

Çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründüADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 bin 550 metre, bölgenin en yüksek dağı ve Torosların devamı olan Akdağın zirvesine yılın ilk karı düştü.

Çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 bin 550 metre, bölgenin en yüksek dağı ve Torosların devamı olan Akdağın zirvesine yılın ilk karı düştü.

İlçe merkezinde bu yıl havaların sıcak ve güneş geçmesi ardından sonbahar mevsiminde son günlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber ilçede yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışın yağdığı görüldü.

Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

Çelikhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:14 Kaynak: DHA
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