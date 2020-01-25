Adıyaman cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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Adıyaman cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı
6 saat önce
ADIYAMAN Cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
ADIYAMAN Cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı
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