Adıyaman cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Adıyaman cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı

6 saat önce

ADIYAMAN Cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

ADIYAMAN Cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı

Adıyaman cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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