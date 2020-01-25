Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (2) - Son Dakika

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem haberi alınır alınmaz Bakanlık bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır."