Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (4) - Son Dakika

Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (4)

6 saat önce

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandı.

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandı.

Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (4)

Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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