Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (4) - Son Dakika

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Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutuklular nakledilmeye başlandı (4)
6 saat önce
Adalet Bakanlığınca, Elazığ'daki deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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