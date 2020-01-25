Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor - Son Dakika

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutukludan 200'ü Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi.

Adalet Bakanlığının Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle 814 hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmelerini kararlaştırılmasının ardından Adıyaman'daki cezaevinden sevk edilen 200 hükümlü İslahiye ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ulaştırıldı.

Jandarma ekiplerince geniş güvelik tedbirleri altında İslahiye ilçesine getirilen hükümlüler, zırhlı araçlar eşliğinde otobüslerle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildi.