Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor - Son Dakika
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Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

6 saat önce

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutukludan yaklaşık 500'ü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine getirildi.

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutukludan yaklaşık 500'ü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine getirildi.

Adalet Bakanlığınca, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle 814 hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmesinin kararlaştırmasının ardından 500 hükümlü ve tutuklu Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ulaştırıldı.

Jandarma ekiplerince geniş güvelik tedbirleri altında Adıyaman'dan Türkoğlu ilçesine getirilen hükümlü ve tutuklular, zırhlı araçlar eşliğinde otobüslerle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildi.

Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor

Türkoğlu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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