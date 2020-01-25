Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların nakledilmesi - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan... - Son Dakika

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun başka illere nakledilmesine ilişkin, "Kimsenin burnu kanamasın diye önlem amaçlı mahkumlarımızı en yakın cezaevlerine naklediyoruz. Tüm mahkumlar gittikleri cezaevlerine varır varmaz yakınlarını arayacaklar." dedi.

Çevik, ceza infaz kurumunun önünde bir araya gelen ailelerle görüşerek, deprem nedeniyle infaz kurumunda bulunan hiçbir kişinin burnunun bile kanamadığını söyledi.

Mahkum ve tutukluların bulunduğu alanlarda herhangi bir problemin olmadığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

"Hepinizin malumu olduğu üzere cezaevimizde çatlaklar oluştu. Biz de devlet olarak önlemimizi alalım, tadilatımızı yapalım. Kimsenin burnu kanamasın diye önlem amaçlı mahkumlarımızı en yakın cezaevlerine naklediyoruz. Tüm mahkumlar gittikleri cezaevlerine varır varmaz yakınlarını arayacaklar.

Herkese birer defa arayıp durumu bilgilendirmek için telefon hakkı tanınmıştır. Lütfen dedikodulara itibar etmeyin. Şu anda Bakanlığın mühendisleri de buradadır. En kısa süre içinde, yaklaşık 15 gün içinde tadilatı yapıp mahkumları geri getirteceğiz. Biz mahkumların çoğunluğunun Adıyamanlı olduğunun, ekonomik imkanlarının bulunmadığının ve ziyaretin başka illerde zor olacağının farkındayız. Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Şanlıurfa merkeze naklediliyor."

Çevik, duruşma günleri yakın tutuklular için de bir problem yaşanmayacağını belirterek, "SEGBİS ile yaparız. Yeteri kadar personelimiz var. Duruşmalarda nakilleri yapacağız. Hiçbir aksama olmayacak. O konuda rahat olun. Hiç kimsenin hak kaybı olmayacak. Mahkumlar bize emanettir. Onun için hassasiyet gösteriyoruz. Mahkumlar geçici olarak gönderilecek. Adıyaman'da yeni bir cezaevi kompleksi yapacağız." diye konuştu.