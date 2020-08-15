ADIYAMAN Cinayet şüphelisi sedyeyle getirildiği adliyede serbest kaldı - Son Dakika

Cinayet şüphelisi sedyeyle getirildiği adliyede serbest kaldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocuklar arasındaki tartışmaya büyüklerin de dahil olmasıyla 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralanan Şahin Baysoy, tedavisinin ardından sedye ile getirildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Ağustos günü, Oyalı Mahallesi'nde yaşandı. Baysoy ile Akar ailelerinin çocukları arasında çıkan tartışmaya, büyükler de dahil oldu. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve bıçak ile saldırdı. Mehmet, Emrah ve Şahin Baysoy adlı kuzenler ile Mustafa Akar yaralandı. Kavga, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılırken yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tabancayla vurulan Mustafa Akar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet ve Emrah Baysoy tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutukladı.

Şahin Baysoy da tedavisinin sonlanması üzerine gözaltına alınıp, ambulansla Besni Adliyesi'ne getirildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında sedyede taşıdığı Şahin Baysoy, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)