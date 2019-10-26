Son Dakika Haberleri: Adıyaman çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı

Adıyaman çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı

28 dakika önce

Çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralıADIYAMAN'da, çocukların oynadığı park halindeki traktör, bir anda hareket ederek girdiği durakta annesiyle minibüs bekleyen Aydanur Can'a (12) çarptı.

Çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı

ADIYAMAN'da, çocukların oynadığı park halindeki traktör, bir anda hareket ederek girdiği durakta annesiyle minibüs bekleyen Aydanur Can'a (12) çarptı. Yaralanan Can, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, 02 AE 047 plakalı traktörünü yola kenarına park edip evine gitti. Bir süre sonra mahalledeki çocuklar traktörün üstüne çıkıp oyun oynamaya başladı. Aniden hareket etmeye başlayan traktör cadde üzerindeki minibüs durağına girdi. Bu sırada annesi ile durakta minibüs bekleyen Aydanur Can'a traktör çarptı. Aydanur Can yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydanur Can Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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