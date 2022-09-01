Program sonrası Başsavcı Ufuk Mustafa Süren'i makamında ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

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