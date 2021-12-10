Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Çevik, AA muhabirlerini tebrik etti.

Çevik, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Ali Atmaca 'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Çevik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

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