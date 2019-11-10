Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.
Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Adıyaman'da da anıldı. Sabah saat 09.05'te çalınan siren sesleriyle beraber vatandaşlar olduğu yerde saygı duruşuna geçti. Kimi vatandaşlar kaldırımda, kimi vatandaşlar ise tadilatını yaptığı cami kubbesinde saygı duruşunda bulundu. - ADIYAMAN
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