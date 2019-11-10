Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu
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Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da anıldı.

Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.


Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Adıyaman'da da anıldı. Sabah saat 09.05'te çalınan siren sesleriyle beraber vatandaşlar olduğu yerde saygı duruşuna geçti. Kimi vatandaşlar kaldırımda, kimi vatandaşlar ise tadilatını yaptığı cami kubbesinde saygı duruşunda bulundu. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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