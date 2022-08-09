Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı - Son Dakika
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Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

09.08.2022 17:58
Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

Adıyaman'da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.

Adıyaman'da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.

İddialara göre, Adıyaman merkezde yaşayan 1 çocuk annesi S.A. (32) isimli kadın, birkaç aydır kendisini sürekli rahatsız eden ve hakkında da defalarca suç duyurusunda bulunduğu B.D. (21) ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda karşılaştı. Bu esnada B.D. isimli şahıs, iddialara göre S.A. isimli genç kadına yumrukla saldırdı. Yumrukların hedefi olan genç kadın, akıllı telefonunda bulunan KADES uygulamasına basarak acil yardım talebinde bulundu. Kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bölgeye en yakın polis ekiplerini sevk etti. Polislerin geldiğini anlayan B.D., olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerince alınan S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan S.A. isimli kadının B.D. isimli şahıs tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu sebeple şahıs hakkında suç duyurusunda da bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı - Son Dakika

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