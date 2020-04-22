Adıyaman'da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü ve bağlı tüm mezraları ile birlikte korona virüsünden dolayı karantinaya alındı.



Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe ve Çat köyleri karantinaya alınırken, Sincik ilçesinde ilçenin nüfus bakımında en büyük köyü olan Çamdere köyü de karantinaya alındı.



Köy ve köye bağlı mezraların giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılarak giriş ve çıkışların yapılmasına izin verilmedi.



Karantinayla alakalı Sincik Kaymakamlığında yapılan açıklamada, "Çamdere köyümüzde korona virüs vakalarının artması nedeniyle tüm mezraları dahil olmak üzere karantina kararı alınmıştır. Köye tüm giriş, çıkışlar durdurulmuştur. İkinci bir değerlendirmeye kadar karantina süreci devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sosyal izolasyona ve fiziksel temasa dikkat etmeleri, kendi ikametlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için muhtarlık, köy korucularımız, imamlar ve jandarma ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Karantina uygulamasına yönelik denetimler yapılacak olup tedbirlere riayet etmeyenler hakkında idari ve adli işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN