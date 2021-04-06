Adıyaman'da 1 mezra, karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da 1 mezra, karantinaya alındı
06.04.2021 09:45
ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünün Karnaçık mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünün Karnaçık mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kutluca köyüne bağlı ve 200 kişinin yaşadığı Karnaçık mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Mezranın giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı. Jandarma, mezrada halkı dışarı çıkmamaları yönünde anonslarla uyarıyor.
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