Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "1. Safvan'da Buluşalım" etkinliği
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Adıyaman'da "1. Safvan'da Buluşalım" etkinliği

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Adıyamanlılar Vakfı tarafından "1. Safvan'da Buluşalım" etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'da

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Adıyamanlılar Vakfı tarafından "1. Safvan'da Buluşalım" etkinliği düzenlendi.

Dualarla başlayan etkinlikte konuşan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak, bu yıl ilkini düzenledikleri sahabe buluşması etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aybak, Safvan Bin Muattal'ın İslamiyeti yaymak için 2 bine yakın kilometrelerce mesafe katederek Samsat ilçesine geldiğini belirtti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise bu yıl ilkini düzenlendikleri "Safvan'da Buluşalım" etkinliğinin ileri ki yıllarda uluslararasına taşıyacaklarını kaydetti.

Etkinlik sonrası vatandaşlara çiğ köfte, aşure, ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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